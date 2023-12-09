На Київщині суд покарав чоловік, який намагався вбити сокирою перехожу

Мешканець Броварського району 5 разів вдарив жінку сокирою.

На Київщині суд призначив чоловікові покарання у виді 10 років позбавлення волі за скоєння замаху на умисне вбивство.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у жовтні 2021 року в селі Погреби між засудженим та компанією виник конфлікт.

Чоловік повернувся до місця свого проживання, взяв сокиру та на велосипеді поїхав до кривдників аби помститись.

«По дорозі він побачив жінку, схожу на одну з присутніх в компанії. Під’їхавши ближче, засуджений вдарив її сокирою по потилиці, зліз з велосипеда та завдав ще чотири удари знаряддям злочину. Після того, як жінка втратила свідомість, він відтягнув потерпілу до кущів та з місця злочину втік», - сказано у повідомленні.

Згодом зловмисника затримали правоохоронці.

Раніше ми писали, що на Сумщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 49-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві власної матері.

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