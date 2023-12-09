В Киевской области суд наказал мужчину, который пытался убить топором прохожую

Житель Броварского района 5 раз ударил женщину топором.

В Киевской области суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы за совершение покушения на умышленное убийство.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в октябре 2021 года в селе Погребы между осужденным и компанией возник конфликт.

Мужчина вернулся к месту своего жительства, взял топор и на велосипеде поехал к обидчикам, чтобы отомстить.

«По дороге он увидел женщину, похожую на одну из присутствующих в компании. Подъехав ближе, осужденный ударил ее топором по затылку, слез с велосипеда и нанес еще четыре удара орудием преступления. После того, как женщина потеряла сознание, он оттащил пострадавшую к кустам и с места преступления скрылся», - говорится в сообщении.

Позже злоумышленника задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Сумской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 49-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве собственной матери.

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