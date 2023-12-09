Смертельна пожежа на Житомирщині: троє дітей загинули, фото

Мати дітей дістала опіки.

Фото: ДСНС

На Житомирщині під час пожежі в житловому будинку загинули троє дітей, повідомляє пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася в селі Вербівка Коростенського району. Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум'ям.

"Гасити пожежу допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте щоб повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год. На жаль, врятувати життя трьох дітей віком від 2 до 5 років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, дістала опіки", - йдеться в повідомленні.

Попередня причина трагедії - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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