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кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие – Дмитрий Кулеба о решении МОК

15:39, 9 декабря 2023
Министр иностранных дел призвал партнеров решительно осудить решение МОК о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.
кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие – Дмитрий Кулеба о решении МОК
Источник фото: Getty Images
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и призвал партнеров «решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы».

Об этом он написал в соцсети X.

«МОК фактически дал россии зеленый свет на вооружение с помощью Олимпиады. Потому что кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы», - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил спортсменам с российским или белорусским паспортом, зарегистрированным как индивидуальные нейтральные спортсмены («AINs»), выступить на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

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