Украинские пенсионеры могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи – ПФУ

Видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель.

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Украинские пенсионеры могут подать заявление на прохождение физической идентификации в режиме видеоконференции через веб-портал электронных услуг ПФУ путем заполнения соответствующего электронного бланка или с помощью средств телефонной связи через определенные контактные центры.

Как пояснили в ПФУ, 8 декабря, вступило в силу постановление «Об утверждении Порядка установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины лица получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи».

Идентификация личности получателя в режиме видеоконференцсвязи будет проведена в срок и способ, согласованный с получателем выплат.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

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