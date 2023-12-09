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Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В Украине

Украинские пенсионеры могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи – ПФУ

17:18, 9 декабря 2023
Видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель.
Украинские пенсионеры могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи – ПФУ
Изображение: freepik.com
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Украинские пенсионеры могут подать заявление на прохождение физической идентификации в режиме видеоконференции через веб-портал электронных услуг ПФУ путем заполнения соответствующего электронного бланка или с помощью средств телефонной связи через определенные контактные центры.

Как пояснили в ПФУ, 8 декабря, вступило в силу постановление «Об утверждении Порядка установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины лица получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи».

Идентификация личности получателя в режиме видеоконференцсвязи будет проведена в срок и способ, согласованный с получателем выплат.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

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