Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

09:30, 28 марта 2024
Ранее законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа отправили на повторное второе чтение
Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности провел выездное заседание во Львове. Во время него, как сообщил председатель Комитета Сергей Ионушас, был рассмотрен законопроект об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения №10195.

«Решение Комитета принять во повторном втором чтении и в целом как закон», - отметил он.

Напомним, 16 декабря 2023 года Верховная Рада не смогла принять в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Тогда законопроект был направлен на повторное второе чтение.

Тогда за нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) – предполагалось ввести наложение штрафа на граждан от 8 500 до 17 000 грн.

За совершение этих же действий в течение года – штраф для граждан от 17000 до 34000 грн.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения – штраф на руководителя предприятия, физическое лицо-предпринимателя от 51 000 до 102 000 грн.

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекли бы наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, ФЛП от 170 000 до 340 000 грн.

Вместе с тем, пока сравнительная таблица к повторному второму чтению отсутствует, поэтому неизвестно, что именно будет предусматривать финальная редакция законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Ранее законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа отправили на повторное второе чтение

Определение следственного судьи о возвращении жалобы на уведомление о подозрении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Апелляционный суд отказал защитнику в открытии апелляционного производства по жалобе на решение следственного судьи, вернувшего жалобу на уведомление о подозрении

Верховный Суд определил, можно ли закрыть уголовное дело, где потерпевший указывает на конкретное лицо, совершившее преступление в отношении него, по причине неустановления нарушителя

Верховный Суд: Закрытие уголовного производства, в котором потерпевший, отмечая, что уголовное правонарушение совершено конкретными лицами, на которых непосредственно указывает органу досудебного расследования, на основании п. 3-1 ч. 1 ст. 284 УПК является существенным нарушением требований УПК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді