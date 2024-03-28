Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Ранее законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа отправили на повторное второе чтение

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности провел выездное заседание во Львове. Во время него, как сообщил председатель Комитета Сергей Ионушас, был рассмотрен законопроект об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения №10195.

«Решение Комитета принять во повторном втором чтении и в целом как закон», - отметил он.

Напомним, 16 декабря 2023 года Верховная Рада не смогла принять в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Тогда законопроект был направлен на повторное второе чтение.

Тогда за нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) – предполагалось ввести наложение штрафа на граждан от 8 500 до 17 000 грн.

За совершение этих же действий в течение года – штраф для граждан от 17000 до 34000 грн.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения – штраф на руководителя предприятия, физическое лицо-предпринимателя от 51 000 до 102 000 грн.

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекли бы наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, ФЛП от 170 000 до 340 000 грн.

Вместе с тем, пока сравнительная таблица к повторному второму чтению отсутствует, поэтому неизвестно, что именно будет предусматривать финальная редакция законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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