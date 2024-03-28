Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

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Ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую получает жена, и денежная компенсация за поднаем (наем, аренду) жилого помещения, получаемая мужем, являются разными денежными пособиями, получаемыми двумя разными лицами (супругами) по разным основаниям, поэтому их выплата не зависит друг от друга. Это подчеркнул Верховный Суд.

Обставини справи

Так, 7 лютого 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу жінки, на яку із позовом звернувся Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради про стягнення надміру виплачених коштів (справа №750/3249/23).

Судами встановлено, що подружжя є внутрішньо переміщеними особами. Чоловік з березня 2021 року до теперішнього часу проходив службу на посаді начальника караулу 1 державної пожежно-рятувальної частини (м. Чернігів) 1 державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС у Чернігівській області. Рішенням управління соціального захисту населення Департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради (УПСЗН) від 21 травня 2021 року на підставі Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабміну від 1 жовтня 2014 року №505, жінці на сім’ю з трьох осіб призначена грошова допомога переміщеним особам на проживання з 22 квітня 2021 року, яка була продовжена до 31 січня 2022 року.

Одночасно з травня 2021 року її чоловік почав отримувати грошову компенсацію відповідно до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 року № 1053.

Виплату допомоги жінці припинено з 1 грудня 2021 року.

У березні 2023 року Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з жінки на підставі статті 1212 ЦК України надміру виплачені кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, у розмірі 20 400 грн (за період з 1 червня 2021 року до 30 листопада 2021 року), оскільки жінка не мала права отримувати одночасно грошову компенсацію, передбачену Порядком №1053, та адресну допомогу відповідно до Порядку №505.

Що вирішили суди

Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено.

Суди першої та апеляційної інстанцій керувались тим, що адресна допомога внутрішньо переміщеній особі для покриття витрат на проживання, передбачена Порядком № 505, та грошова компенсація, передбачена Порядком № 1053, не змінює одного й того самого цільового призначення таких виплат із державного бюджету, у зв’язку з чим відповідач могла обрати один вид зазначених компенсаційних виплат, який є для неї більш сприятливим.

Оскільки жінка у добровільному порядку обсяг надміру виплачених їй коштів не повернула, вказана сума підлягає стягненню з неї на користь позивача на підставі статті 1212 ЦК України.

Переглядаючи справу, Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Порядком № 505 не передбачено такої підстави для відмови у призначенні або припинення виплати щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, як отримання грошової компенсації за піднайом житла чи отримання однієї і тієї самої пільги, гарантії чи компенсації з інших підстав.

Стаття 12 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначає, що військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації

Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави; пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається.

Сім’я жінки є внутрішньо переміщеними особами; відповідач скористалася своїм правом на отримання відповідної грошової допомоги, передбаченої Порядком № 505 (щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг); її чоловік скористався своїм правом на отримання грошової допомоги, передбаченої Порядком № 1053 (грошова компенсація за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення); жінка та чоловік отримують різну грошову допомогу з різних підстав.

Отже, у даній справі грошову компенсацію за піднайом (найом) житла та адресну допомогу отримують дві різні особи, чоловік і дружина, з різних підстав, передбачених відповідними порядками.

Таким чином, суд першої інстанції, з яким погодився й суд апеляційної інстанцій, дійшов помилкового висновку про те, що щомісячна адресна допомога переміщеним особам на проживання та грошова компенсація за піднайом житла, не змінює одного й того самого цільового призначення таких виплат із державного бюджету, їх одночасне отримання неможливе, тому відповідач мала обрати той вид зазначених компенсаційних виплат, який є для неї більш сприятливим. Враховуючи викладене, Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалив нове судове рішення про відмову в задоволенні позову.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», дружина члена Вищої ради правосуддя задекларувала 12 тисяч грн допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі. При цьому родина має 20 500 доларів США готівкою. Також деякі члени ВРП отримували благодійну допомогу від Міністерства соціальної політики та допомогу від держави «єПідтримка».

Автор: Наталья Мамченко

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