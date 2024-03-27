«Сбалансированный подход»: в ЕС достигли компромисса по торговле с Украиной

Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной.

Послы Европейского Союза договорились об обновлении и продлении соглашения о либерализированной торговле с Украиной. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС на своей странице в соцсети X (Twitter).

«Послы ЕС согласовали новый компромисс по продолжению торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС», – говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что теперь этот компромисс еще должен принять Европейский парламент.

«Комиссия также усилит некоторые формулировки в своей декларации… Это очень щепетильный баланс, которого государства-члены могли бы достичь сегодня в прекрасном духе компромисса», – сообщил в Брюсселе на условиях анонимности чиновник, знакомый с ходом дискуссий, передает «Радио Свобода».

Ранее сообщалось, что в ЕС размышляют, как продолжить беспошлинный ввоз украинской продовольствия и одновременно успокоить фермеров, устраивающих массовые протесты в связи с дешевым импортом.

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