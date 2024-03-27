«Збалансований підхід»: у ЄС досягли компромісу щодо торгівлі з Україною

Посли ЄС домовились про компроміс в умовах торгівлі з Україною.

Посли Європейського Союзу домовились щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною. Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

«Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також сказано, що тепер цей компроміс ще має ухвалити Європейський парламент.

«Комісія також посилить деякі формулювання у своїй декларації… Це дуже делікатний баланс, якого держави-члени могли б досягти сьогодні в прекрасному дусі компромісу», – повідомив у Брюсселі на умовах анонімності чиновник, знайомий із перебігом дискусій, передає «Радіо Свобода»

Раніше ми писали, що у ЄС розмірковують, як продовжити безмитний ввезення українського продовольства та одночасно заспокоїти фермерів, які влаштовують масові протести у зв'язку з дешевим імпортом.

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