Посли ЄС обговорять обмеження на імпорт українського продовольства — ЗМІ

У ЄС розмірковують, як продовжити безмитний ввезення українського продовольства та одночасно заспокоїти фермерів, які влаштовують масові протести у зв'язку з дешевим імпортом.

Фото: golos.com.ua

У середу, 27 березня, посли країн Європейського Союзу планують обговорити нові обмеження щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України, передає Reuters.

Як стверджує видання, наразі члени ЄС розмірковують, як продовжити безмитний ввезення українського продовольства та одночасно заспокоїти фермерів, які влаштовують масові протести у зв'язку з дешевим імпортом.

«Вчора ввечері головуюча сторона представила нову пропозицію з невеликими коригуваннями… (Посли ЄС - ред.) обговорять цей момент наприкінці сьогоднішньої зустрічі», - заявило джерело Reuters у бельгійському головуванні в Раді ЄС.

Раніше ми писали, що фермери протестуватимуть у Брюсселі, під час переговорів міністрів ЄС щодо агроімпорту з України.

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