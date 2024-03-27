После ЕС обсудят ограничения на импорт украинского продовольствия — СМИ

В ЕС размышляют, как продолжить беспошлинный ввоз украинской продовольствия и одновременно успокоить фермеров, устраивающих массовые протесты в связи с дешевым импортом.

Фото: golos.com.ua

В среду, 27 марта, послы стран Европейского Союза планируют обсудить новые ограничения по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины, передает Reuters.

Как утверждает издание, в настоящее время члены ЕС размышляют, как продолжить беспошлинный ввоз украинского продовольствия и одновременно успокоить фермеров, устраивающих массовые протесты в связи с дешевым импортом.

«Вчера вечером председательствующая сторона представила новое предложение с небольшими корректировками… (Послы ЕС – ред.) обсудят этот момент в конце сегодняшней встречи», – заявил источник Reuters в бельгийском председательстве в Совете ЕС.

Ранее сообщалось, что фермеры будут протестовать в Брюсселе, во время переговоров министров ЕС относительно агроимпорта из Украины.

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