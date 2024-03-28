Ухвала слідчого судді про повернення скарги на повідомлення про підозру підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Слідчий суддя повернув захиснику скаргу на повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри для подачі до належного суду. Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження на підставі ч. 4 ст. 399 КПК, оскільки скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.
В обґрунтування позиції ККС Верховного Суду вказує, що всупереч висновку апеляційного суду в оскаржуваній ухвалі, ухвала слідчого судді про повернення скарги підлягає апеляційному оскарженню. Відповідну позицію ККС ВС висловив у постанові від 1 лютого 2024 року по справі №761/16819/23.
Так, відповідно до ч. 6 ст. 304 КПК ухвала слідчого судді про повернення скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку. Крім того, за правилами статей 392, 422 КПК в апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК.
Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, визначено у частинах 1 та 2 ст. 309 КПК. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 309 КПК під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження або на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 9 ч. 1 ст. 284 КПК, про скасування повідомлення про підозру чи відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній.
Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Арешт майна є триваючим втручанням, тому навіть правильне рішення про арешт майна може з часом втратити свою обґрунтованість в результаті зміни важливих обставин або виявлення чи виникнення нових обставин. На цьому наголосив Верховний Суд в ухвалі від 23 січня 2024 року по справі №569/19829/21.
Також Верховний Суд в іншій справі №761/15583/23 зазначив, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню.
Автор: Наталя Мамченко
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