Ухвала слідчого судді про повернення скарги на повідомлення про підозру підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження за скаргою на рішення слідчого судді, який повернув скаргу на повідомлення про підозру.

Слідчий суддя повернув захиснику скаргу на повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри для подачі до належного суду. Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження на підставі ч. 4 ст. 399 КПК, оскільки скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС Верховного Суду вказує, що всупереч висновку апеляційного суду в оскаржуваній ухвалі, ухвала слідчого судді про повернення скарги підлягає апеляційному оскарженню. Відповідну позицію ККС ВС висловив у постанові від 1 лютого 2024 року по справі №761/16819/23.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 304 КПК ухвала слідчого судді про повернення скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку. Крім того, за правилами статей 392, 422 КПК в апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК.

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, визначено у частинах 1 та 2 ст. 309 КПК. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 309 КПК під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження або на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 9 ч. 1 ст. 284 КПК, про скасування повідомлення про підозру чи відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Арешт майна є триваючим втручанням, тому навіть правильне рішення про арешт майна може з часом втратити свою обґрунтованість в результаті зміни важливих обставин або виявлення чи виникнення нових обставин. На цьому наголосив Верховний Суд в ухвалі від 23 січня 2024 року по справі №569/19829/21.

Також Верховний Суд в іншій справі №761/15583/23 зазначив, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню.

Автор: Наталя Мамченко

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