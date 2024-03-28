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Определение следственного судьи о возвращении жалобы на уведомление о подозрении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

08:25, 28 марта 2024
Апелляционный суд отказал защитнику в открытии апелляционного производства по жалобе на решение следственного судьи, вернувшего жалобу на уведомление о подозрении
Определение следственного судьи о возвращении жалобы на уведомление о подозрении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд
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Следственный судья вернул защитнику жалобу на уведомление о подозрении и уведомление об изменении ранее сообщенного подозрения для подачи в надлежащий суд. Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по ч. 4 ст. 399 УПК, поскольку жалоба подана на судебное решение, не подлежащее обжалованию в апелляционном порядке.

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС Верховного Суда указывает, что вопреки заключению апелляционного суда в оспариваемом определении, определение следственного судьи о возвращении жалобы подлежит апелляционному обжалованию. Соответствующую позицию КУС высказал в постановлении от 1 февраля 2024 года по делу №761/16819/23.

Так, согласно ч. 6 ст. 304 УПК определение следственного судьи о возвращении жалобы или отказе в открытии производства может быть обжаловано в апелляционном порядке. Кроме того, по правилам статей 392, 422 УПК в апелляционном порядке также могут быть обжалованы определения следственного судьи в случаях, предусмотренных УПК.

Перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке во время досудебного расследования, определены в частях 1 и 2 ст. 309 УПК. Согласно требованиям ч. 2 ст. 309 УПК в ходе досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства или на решение следователя, прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства на основании п. 9 ч. 1 ст. 284 УПК, об отмене уведомления о подозрении или отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении, возвращении жалобы на решения, действия или бездействие следователя, прокурора или отказе в открытии производства по ней.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что постановление об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке. Арест имущества является продолжающимся вмешательством, поэтому даже правильное решение об аресте имущества может со временем потерять свою обоснованность в результате изменения важных обстоятельств или выявления или возникновения новых обстоятельств. Об этом заявил Верховный Суд в определении от 23 января 2024 года по делу №569/19829/21.

Также Верховный Суд по другому делу №761/15583/23 отметил, что определение следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска не подлежит апелляционному обжалованию.

Автор: Наталья Мамченко

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