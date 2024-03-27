Швейцарские банки начали закрывать счета россиян: что известно

Банки стали проводить более тщательные проверки из-за риска санкций.

Часть банков в Швейцарии начала закрывать счета гражданам страны, которые параллельно с другим гражданством имеют паспорт рф, передает DW.

Издание утверждает, что проблема возникла у нескольких клиентов UBS и Credit Suisse, имеющих двойное гражданство – причем эти люди платят налоги в Швейцарии и не получают доходы с рф, а также не имеют там налоговых обязательств.

Кроме того, в открытии счета начали отказывать гражданам Израиля, оставившим себе паспорт россии.

Источник пишет, что банки стали проводить более тщательные проверки из-за риска санкций.

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