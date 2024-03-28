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Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

10:00, 28 марта 2024
УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.
Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд
Источник фото: freepik.com
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Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит ограничений по закрытию уголовного производства в связи с истечением срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода суда в совещательную комнату для постановления решения по существу. Отказ в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства по п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в соответствии с требованиями ст. 350 УПК не препятствует его повторной подаче и решению, а предыдущее решение суда на этот счет не имеет характера преюдиционного и окончательного. На это указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 8 февраля 2024 года по делу №643/10167/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд закрыл уголовное производство по обвинению лица по ч. 3 ст. 368 УК, на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с истечением срока досудебного расследования, определенного ст. 219 УПК. Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений определение апелляционного суда. В обоснование позиции отметил, что доводы прокурора о том, что местный суд не имел права за пределами стадии подготовительного судебного производства рассматривать ходатайство о закрытии уголовного производства, не нашли своего подтверждения ввиду следующего.

Действующее уголовное процессуальное законодательство не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК на любой стадии процесса до выхода суда в совещательную комнату для вынесения решения по существу.

Кроме того, отказ в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства по п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в соответствии с требованиями ст. 350 УПК не препятствует его повторной подаче и решению, а предыдущее решение суда на этот счет не имеет характера преюдициального и окончательного.

Автор: Наталья Мамченко

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