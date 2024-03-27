Буданов о Telegram: С точки зрения национальной безопасности он точно является проблемой

Кирилл Буданов также считает, что мессенджер Telegram можно использовать в пользу Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты Украины Николай Княжицкий, Ярослав Юрчишин, Никита Потураев и другие хотят обязать Telegram в Украине раскрыть структуру собственности и источники финансирования - иначе его признают непрозрачным и запретят к использованию должностным лицам, госорганам и т.д.

Говоря о Telegram, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мессенджер однозначно является проблемой с точки зрения национальной безопасности, но при этом его можно использовать в пользу Украины, пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По его словам, с помощью Telegram можно влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.

«Самое интересное – это Telegram, все его читают. Он во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более или менее работает», - сказал Буданов.

По его мнению, мессенджер несет и серьезные опасности.

«Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется», - сказал Буданов.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.