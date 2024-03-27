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Буданов про Telegram: З точки зору національної безпеки він точно є проблемою

19:32, 27 березня 2024
Кирило Буданов також вважає, що месенджер Telegram можна використати на користь України.
Буданов про Telegram: З точки зору національної безпеки він точно є проблемою
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати України Микола Княжицький, Ярослав Юрчишин, Микита Потураєв та інші хочуть зобов’язати Telegram в Україні розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим і заборонять до використання посадовцям, держорганам тощо.

Говорячи про Telegram, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що месенджер однозначно є проблемою з точки зору національної безпеки, але при цьому його можна використати на користь України, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За його словами, за допомогою Telegram можна впливати на людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

«Найцікавіше - це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює», - сказав Буданов.

На його думку, месенджер несе і серйозні небезпеки.

«Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається», - сказав Буданов.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram.

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