Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

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Чинне кримінально-процесуальне законодавство не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування на будь-якій стадії процесу до виходу суду в нарадчу кімнату для постановлення рішення по суті. Відмова в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК відповідно до вимог ст. 350 КПК не перешкоджає його повторній подачі та вирішенню, а попереднє рішення суду із цього приводу не має характеру преюдиційного та остаточного. Про це зазначила колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в постанові від 8 лютого 2024 року по справі №643/10167/20.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням особи за ч. 3 ст. 368 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК. Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції зазначив, що доводи прокурора про те, що місцевий суд не мав права поза межами стадії підготовчого судового провадження розглядати клопотання про закриття кримінального провадження, не знайшли свого підтвердження з огляду на таке.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК на будь-якій стадії процесу до виходу суду в нарадчу кімнату для постановлення рішення по суті.

Крім того, відмова у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК відповідно до вимог ст. 350 КПК не перешкоджає його повторній подачі та вирішенню, а попереднє рішення суду з цього приводу не має характеру преюдиціального та остаточного.

Автор: Наталя Мамченко

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