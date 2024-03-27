Швейцарські банки почали закривати рахунки росіян: що відомо

Банки стали проводити ретельніші перевірки через ризик санкцій.

Частина банків у Швейцарії почала закривати рахунки громадянам країни, які паралельно з іншим громадянством мають паспорт росії, передає DW.

Видання стверджує, що проблема виникла у кількох клієнтів UBS та Credit Suisse, які мають подвійне громадянство – причому ці люди платять податки у Швейцарії та не отримують доходи з росії, а також не мають там податкових зобов'язань.

Крім того, у відкритті рахунку почали відмовляти громадянам Ізраїлю, які залишили собі паспорт росії.

Джерело пише, що банки стали проводити ретельніші перевірки через ризик санкцій.

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