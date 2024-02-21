Определение следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска не подлежит апелляционному обжалованию, - Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что проверке в апелляционной инстанции подлежат только определения следственного судьи, которые связаны с возможностью существенного ограничения прав, свобод и интересов лица или имеют решающее значение для движения досудебного расследования или уголовного производства в целом.

Следственный судья удовлетворил ходатайство старшего детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ), согласованное прокурором Генпрокуратуры, и предоставил разрешение на проведение обыска нежилых помещений, с целью выявления, фиксации и изъятия сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, орудия уголовного правонарушения и имущества, добытого в результате его совершения.

Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по ч. 4 ст. 399 УПК, поскольку жалоба подана на судебное решение, не подлежащее обжалованию в апелляционном порядке.

В кассационной жалобе представитель юридического лица утверждает, что следственным судьей было постановлено определение, не предусмотренное УПК, поэтому апелляционный суд должен был открыть апелляционное производство и отменить его.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд постановлением коллегии судей Второй судебной палаты КУС ВС от 21 декабря 2023 года по делу №761/15583/23 оставил в силе определение апелляционного суда. В обоснование позиции КУС указывает, что в связи с тем, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит, поэтому согласно ч. 4 ст. 399 УПК, апелляционный суд правильно отказал в открытии производства.

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что ст. 129 Конституции Украины гарантирует право на апелляционный пересмотр дела, а не каждого отдельного судебного решения в пределах уголовного производства, согласно которому УПК определяет, в каких случаях и какие решения следственных судей подлежат пересмотру в апелляционном порядке. Порядок и перечень судебных решений, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке, четко определены и регламентированы Главой 31 УПК.

Также согласно ч. 3 ст. 392 УПК, в апелляционном порядке могут быть обжалованы определения следственного судьи в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Требования ст. 309 УПК, которым закреплен перечень определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, дают основания утверждать, что законодателем отнесены к предмету обжалования решения следственного судьи, которые либо решают вопрос об ограничении конституционных прав лица (применение меры пресечения в виде содержания под стражей, применение меры пресечения в виде домашнего ареста, применение меры пресечения в виде залога; отказ в осуществлении специального досудебного расследования, отказ в применении меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста и залога) или которыми решается судьба досудебного расследования или уголовного производства в целом (закрытие уголовного производства на основании ч. 9 ст. 284 УПК и т. д.).

Согласно выводу о применении норм процессуального права, изложенном в постановлении Объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 31 мая 2021 года по делу №646/3986/19 (производство № 51-3335км20), проверке в апелляционной инстанции подлежат только определения следственного судьи, которые связаны с возможностью существенного ограничения прав, свобод и интересов лица или имеют решающее значение для движения досудебного расследования или уголовного производства в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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