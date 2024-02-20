Верховный Суд подтвердил законность взыскания более 3 млн гривен необоснованных активов экс-чиновника Нацполиции

Верховный Суд оставил без изменений решение Высшего антикоррупционного суда о конфискации активов бывшего заместителя Нацполиции.

Верховный Суд подтвердил законность взыскания более 3 миллионов гривен необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Верховный Суд поддержал позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил без изменений решение Высшего антикоррупционного суда от 5 сентября 2022 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 29 марта 2023 года, согласно которым было признано необоснованными более 3 миллионов гривен активов, принадлежавших бывшему заместителю начальника Департамента Национальной полиции Украины, и законность их приобретения не была подтверждена.

Таким образом, Верховный Суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации взыскания необоснованных активов экс-чиновника Нацполиции.

Напомним, на основании материалов, собранных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, установлено, что вышеупомянутый чиновник, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в течение 2020-2021 годов приобрел необоснованных активов на общую сумму 3 287 490 гривен. В результате анализа имущественного положения и доходов установлено, что денежные средства, необходимые для приобретения этих активов, не могли быть получены за счет законных источников доходов.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокурора, признав необоснованными активами денежные средства на сумму 2 300 800 гривен и почти 35,5 тысяч долларов США и решил взыскать их в доход государства. Решение суда апелляционной инстанции оставило это решение без изменений.

Решение Верховного Суда является окончательным и не может быть обжаловано.

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