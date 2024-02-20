Верховний Суд підтвердив законність стягнення понад 3 млн гривень необґрунтованих активів екс-посадовця Нацполіції

Верховний Суд залишив без змін рішення Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації активів колишнього заступника Нацполіції.

Верховний Суд підтвердив законність стягнення понад 3 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього заступника начальника департаменту Національної поліції. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховний Суд підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишив без змін рішення Вищого антикорупційного суду від 5 вересня 2022 року та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 29 березня 2023 року, відповідно до яких було визнано необґрунтованими понад 3 мільйони гривень активів, які належали колишньому заступникові начальника Департаменту Національної поліції України, та законність їхнього набуття не було підтверджено.

Таким чином, Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію стягнення необґрунтованих активів експосадовця Нацполіції.

Нагадаємо, на підставі матеріалів, зібраних детективами Національного антикорупційного бюро України та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, встановлено, що вищезазначений посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 2020-2021 років набув необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 490 гривень. У результаті аналізу майнового стану та доходів встановлено, що грошові кошти, необхідні для набуття цих активів, не могли бути отримані за рахунок законних джерел доходів.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора, визнавши необґрунтованими активами грошові кошти на суму 2 300 800 гривень та майже 35,5 тисяч доларів США та вирішив стягнути їх у дохід держави. Рішення суду апеляційної інстанції залишило це рішення без змін.

Рішення Верховного Суду є остаточним та не може бути оскаржене.

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