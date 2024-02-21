Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Зупинення дії та вихід України з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах і Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 у зв'язку з військовою агресією російської федерації передбачає припинення правового співробітництва судів та інших компетентних органів України з відповідними органами російської федерації і республіки білорусь з питань надання правової (судової) допомоги та екстрадиції у цивільних і кримінальних справах на підставі Конвенції.

На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 6 грудня 2023 року по справі №757/12448/22-к.

Обставини справи

Від компетентних органів рф на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, надійшов запит про видачу (екстрадицію) до рф громадянки цієї держави для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення двох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159 КК рф.

За результатами екстрадиційної перевірки Офісом Генерального прокурора прийнято постанову від 18 лютого 2022 року про видачу до рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності.

За ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року залишено без задоволення скаргу захисника про скасування постанови начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора від 18.02.2022 про видачу (екстрадицію) особи на запит рф.

Апеляційний суд скасував цю ухвалу та постановив нову, якою постанову начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора скасував.

У касаційній скарзі до Верховного Суду прокурор стверджував, що судом апеляційної інстанції проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду. ККС ВС зазначає, що для вирішення питання про правильність або неправильність застосування норм міжнародного права слід з'ясувати на підставі якого міжнародного договору надійшов відповідний запит про видачу (екстрадицію).

Апеляційний суд мотивував своє рішення прийняттям Закону «Про зупинення дії та вихід з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах та Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993», яким передбачено зупинення дії зазначеної Конвенції та Протоколу до неї у відносинах з рф та рб, що є підставою для скасування ухвали слідчого судді від 27.06.2022.

Так, Україна свого часу підписала та ратифікувала, окрім двосторонніх договорів, два міжнародних договори, які стосувалися здійснення процедури екстрадиції: Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року з додатковими протоколами до неї та Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та Протокол до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року.

При цьому останній міжнародний договір був підписаний між державами-членами СНД. 1 грудня 2022 року Верховною Радою прийнятий Закон «Про зупинення дії та вихід з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993», який набрав чинності 23 грудня 2022 року.

У зв'язку з цим Касаційним кримінальним судом був направлений запит до Офісу Генерального прокурора з проханням надати відповідь, на підставі якого міжнародного договору (міжнародних договорів) надійшов запит компетентних органів російської федерації про видачу особи. Згідно з відповіддю, наданої обласною прокуратурою від 1 грудня 2023 року на запит ККС до Офісу Генерального прокурора, запит компетентних органів рф про видачу особи надійшов на адресу Офісу Генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.

Таким чином, ККС ВС не убачає неправильного застосування апеляційним судом норм міжнародних договорів України, у зв’язку з чим касаційна скарга прокурора не підлягає задоволенню.

Автор: Наталя Мамченко

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