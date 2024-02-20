Ненадання Україні запрошення на вступ в НАТО призведе до нової ескалації, – Єрмак

Україна зусиллями дипломатів прагне отримати запрошення на вступ до НАТО.

Джерело фото: Facebook / Андрій Єрмак

Україна активно працює над отриманням запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вашингтоні, оскільки неврахування цього факту може спровокувати росію на ескалацію війни. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у ході ефіру телемарафону.

Єрмак наголосив, що Україна робить все можливе, щоб переконати впливових світових політиків у необхідності швидкого вступу країни до НАТО. Він також зауважив, що важливо змінити погляд деяких політиків з країн Альянсу, які ще не підтримують ідею вступу України.

«Ми завжди ставимо запитання, а яка ще додаткова ескалація мається на увазі. Ми вважаємо навпаки, що ненадання Україні запрошення у Вашингтоні і буде новою ескалацією. росія буде використовувати цей як сигнал, що вона має право вето. Це викличе ескалацію не тільки на Європейському континенті, а й на інших континентах. Ми бачимо, що за багатьма конфліктами та війнами сьогодні стоїть росія», - підкреслив Єрмак.

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