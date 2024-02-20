Непредоставление Украине приглашения на вступление в НАТО приведет к новой эскалации, – Ермак

Украина усилиями дипломатов стремится получить приглашение на вступление в НАТО.

Источник фото: Facebook / Андрей Ермак

Украина активно работает над получением приглашения на вступление в НАТО на саммите в Вашингтоне, поскольку неучет этого факта может спровоцировать россию на эскалацию войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе эфира телемарафона.

Ермак отметил, что Украина делает все возможное, чтобы убедить влиятельных мировых политиков в необходимости быстрого вступления страны в НАТО. Он также отметил, что важно изменить взгляд некоторых политиков из стран Альянса, которые еще не поддерживают идею вступления Украины.

"Мы всегда задаем вопрос, а какая еще дополнительная эскалация имеется в виду. Мы считаем наоборот, что непредоставление Украине приглашения в Вашингтоне и будет новой эскалацией. россия будет использовать это как сигнал, что она имеет право вето. Это вызовет эскалацию не только на Европейском континенте, но и на других континентах. Мы видим, что за многими конфликтами и войнами сегодня стоит россия", - подчеркнул Ермак.

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