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Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

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Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

08:00, 21 лютого 2024
Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.
Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд
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Слідчий суддя задовольнив клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ), погоджене прокурором Генпрокуратури, та надав дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження на підставі ч. 4 ст. 399 КПК, оскільки скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

У касаційній скарзі представник юридичної особи стверджує, що слідчим суддею було постановлено ухвалу, яка не передбачена КПК, а тому апеляційний суд мав відкрити апеляційне провадження та скасувати її.

Позиція Касаційного кримінального суду

Касаційний кримінальний суд постановою колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 21 грудня 2023 року по справі №761/15583/23 залишив без змін ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС вказує, що у зв’язку з тим, що ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК, апеляційний суд правильно відмовив у відкритті провадження.

Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що ст. 129 Конституції України гарантує право на апеляційний перегляд справи, а не кожного окремого судового рішення в межах кримінального провадження, відповідно до чого КПК визначає, у яких випадках і які рішення слідчих суддів підлягають перегляду в апеляційному порядку. Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК.

Також згідно з ч. 3 ст. 392 КПК, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Вимоги ст. 309 КПК, якою закріплено перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, надають підстави стверджувати, що законодавцем віднесені до предмета оскарження рішення слідчого судді, які або вирішують питання щодо обмеження конституційних прав особи (застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту; застосування запобіжного заходу у вигляді застави; відсторонення від посади і т. д.), або якими вирішується питання, які мають істотне значення для здійснення ефективного досудового розслідування (відмова у наданні дозволу на затримання; відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування; відмова у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, домашнього арешту та застави), або якими вирішується доля досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому (закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК і т. д.).

Згідно з висновком щодо застосовування норм процесуального права, викладеним у постанові Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду від 31 травня 2021 року у справі №646/3986/19 (провадження № 51-3335км20), перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Автор: Наталя Мамченко 

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