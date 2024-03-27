Стала известна дата второго заседания конкурсной комиссии по отбору на должности дисциплинарных инспекторов

Заседание конкурсной комиссии по отбору на должности дисциплинарных инспекторов состоится уже на следующей неделе.

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Высший совет правосудия сообщил, что 2 апреля 2024 года состоится второе официальное заседание конкурсной комиссии по отбору на должности дисциплинарных инспекторов. Об этом проинформировал официальный сайт ВСП.

Заседание состоится в 17.00.

Повестка дня:

Утверждение Порядка проведения конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора (проект).

Утверждение изменений в Регламент конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.

Другое.

Ранее сообщалось, что в Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов.

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