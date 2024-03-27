Стала известна дата второго заседания конкурсной комиссии по отбору на должности дисциплинарных инспекторов

Высший совет правосудия сообщил, что 2 апреля 2024 года состоится второе официальное заседание конкурсной комиссии по отбору на должности дисциплинарных инспекторов. Об этом проинформировал официальный сайт ВСП.
Заседание состоится в 17.00.
Повестка дня:
Утверждение Порядка проведения конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора (проект).
Утверждение изменений в Регламент конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
Другое.
Ранее сообщалось, что в Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов.
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