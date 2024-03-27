Зеленский рассказал, будут ли мобилизовать выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру

Владимир Зеленский ответил на вопрос о мобилизации выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру.

Фото: ukrinform.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, распространится ли мобилизация на студентов-выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру. Об этом он рассказал во время встречи со студентами в Сумской области.

В ходе разговора была обсуждена возможность мобилизации студентов после выпуска из бакалавриата и до поступления на продолжение обучения на магистратуре или аспирантуре.

«Что касается общей мобилизации, которая с первого дня войны не менялась в том или ином направлении. Я думаю, если они (выше упомянутая категория студентов – ред.) не мобилизационного возраста, то они не подпадут под мобилизацию», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, на сегодняшний день в Украине есть общая мобилизация, которая не изменена по возрасту.

Президент напомнил, что в Верховной Раде был законопроект об уменьшении возраста до 25, но это не касается 23, 22 или 21 года.

«Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет», – сказал Зеленский.

Ранее Министерство обороны решило выпустить разъяснения по поводу того, с какого возраста мужчине будут подлежать мобилизации на фоне слухов, что будут мобилизовать 18-летних парней.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту об мобилизации по увольнению с военной службы.

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