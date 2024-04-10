В Україні планують змінити систему військової служби – базова замість строкової

Верховна рада планує 10 квітня почати розглядати законопроєкт про мобілізацію, остаточну версію якого 9 квітня оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Згідно із законопроектом, замість строкової служби планується ввести базову військову службу, яку проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.
Раніше «Судово-юридична газета» пояснювала, як проходитиме військова підготовка:
Нагадаємо, що згідно із законопроектом, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.
Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.
Додамо, що чоловіки за кордоном зможуть оновити військовий квиток онлайн.
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