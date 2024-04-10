В Україні планують змінити систему військової служби – базова замість строкової

Громадяни від 18 до 25 років зможуть обирати період проходження базової військової служби.

Джерело фото: gazetahm.org

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Верховна рада планує 10 квітня почати розглядати законопроєкт про мобілізацію, остаточну версію якого 9 квітня оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згідно із законопроектом, замість строкової служби планується ввести базову військову службу, яку проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

Раніше «Судово-юридична газета» пояснювала, як проходитиме військова підготовка:

З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка

Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян

Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний

Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби

Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку

Нагадаємо, що згідно із законопроектом, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.

Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Додамо, що чоловіки за кордоном зможуть оновити військовий квиток онлайн.

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