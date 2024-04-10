В Украине планируют изменить систему военной службы – базовая вместо срочной

Верховная рада планирует 10 апреля начать рассматривать законопроект о мобилизации, окончательную версию которого 9 апреля обнародовал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Согласно законопроекту, вместо срочной службы планируется ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.
Ранее "Судебно-юридическая газета" объясняла, как будет проходить военная подготовка:
Напомним, что согласно законопроекту, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет.
Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.
Добавим, что мужчины за рубежом смогут обновить военный билет онлайн.
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