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В Украине планируют изменить систему военной службы – базовая вместо срочной

09:41, 10 апреля 2024
Граждане от 18 до 25 лет смогут выбирать период прохождения базовой военной службы.
В Украине планируют изменить систему военной службы – базовая вместо срочной
Источник фото: gazetahm.org
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Верховная рада планирует 10 апреля начать рассматривать законопроект о мобилизации, окончательную версию которого 9 апреля обнародовал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно законопроекту, вместо срочной службы планируется ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

Ранее "Судебно-юридическая газета" объясняла, как будет проходить военная подготовка:

  • С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка
  • От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан
  • Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное
  • Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы
  • Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста

Напомним, что согласно законопроекту, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет.

Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Добавим, что мужчины за рубежом смогут обновить военный билет онлайн.

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