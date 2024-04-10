Мужчины за рубежом смогут обновить военный билет онлайн

Украинские мужчины за рубежом смогут обновить данные в ТЦК без возвращения на родину.

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В законопроекте о мобилизации, который Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовил ко второму чтению, предусмотрена новая норма, которая позволит мужчинам обновлять данные военно-учетных документов, находясь за рубежом. Об этом заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии для РБК-Украина.

Вениславский пояснил, что законопроект предусматривает возможность граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновлять свои персональные данные военно-учетных документов без необходимости возвращаться в Украину.

По его словам, украинцы за рубежом будут иметь возможность воспользоваться несколькими способами для обновления данных, в частности через электронный адрес, телефонный звонок или электронный кабинет.

"Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул он.

Напомним, что согласно законопроекту №10449, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет.

Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

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