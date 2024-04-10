Чоловіки за кордоном зможуть оновити військовий квиток онлайн

Українські чоловіки за кордоном зможуть оновити дані в ТЦК без повернення на батьківщину.

Джерело фото: mrpl.city

У законопроєкті про мобілізацію, який Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував до другого читання, передбачено нову норму, яка дозволить чоловікам оновлювати дані військово-облікових документів, перебуваючи за кордоном. Про це заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі для РБК-Україна.

Веніславський пояснив, що законопроєкт передбачає можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновлювати свої персональні дані військово-облікових документів без необхідності повертатися в Україну.

За його словами, українці за кордоном матимуть можливість скористатися декількома способами для оновлення даних, зокрема через електронну адресу, телефонний дзвінок або електронний кабінет.

«Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно», - підкреслив він.

Нагадаємо, що згідно із законопроектом №10449, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.

Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.

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