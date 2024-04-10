Під час спроби втечі з України затримано депутата Бахмутської міськради, який виправдовував збройну агресію рф

Зловмисник заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави та дискредитував українську владу.

Фото: СБУ

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Під час спроби перетину кордону затримано депутата Бахмутської міської ради від забороненої в Україні проросійської партії «опзж», який виправдовував збройну агресію рф. Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що зловмисника затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої опзж.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав фсб повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі.

«Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету рф у вигляді «податків» та «зборів».

Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України», — зазначили в СБУ.

Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Також він заперечував тимчасову окупацію частини території України та дискредитував українську владу.

Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

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