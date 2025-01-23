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Дмитрий Лукьянов будет исполнять обязанности председателя Высшего совета правосудия

10:30, 23 января 2025
Дмитрий Лукьянов будет исполнять обязанности председателя Высшего совета правосудия до избрания нового главы ВСП.
Дмитрий Лукьянов будет исполнять обязанности председателя Высшего совета правосудия
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Высший совет правосудия сообщил, что в связи с истечением срока, на который председателем ВРП был избран Григорий Усик, с 23 января в полномочия председателя исполняет заместитель председателя Дмитрий Лукьянов.

В ВСП напомнили, что Григорий Усик был избран председателем Высшего совета правосудия 23 января 2023 15 голосами.

Согласно статье 22 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» председатель Высшего совета правосудия избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года. Согласно пункту 3.1. Регламента Высшего совета правосудия полномочия председателя Совета прекращаются в случае истечения срока, на который он был избран.

Согласно части четвертой статьи 23 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» заместитель председателя ВСП исполняет обязанности председателя ВРП в случае его отсутствия, обеспечивает подготовку дел к рассмотрению и осуществляет другие полномочия, определенные законом и регламентом Совета.

«Дмитрий Лукьянов будет исполнять обязанности до избрания председателя ВСП», - добавили в ВСП.

 Напомним, «Судебно-юридическая газета» проводит опрос относительно того, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие. Проголосовать можно здесь.

Также в другом голосовании мы предлагаем читателям дать ответ на вопрос, смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти. Проголосовать можно по ссылке.

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ВСП

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