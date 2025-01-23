Чиновника Херсонской ОГА будут судить за закупку некачественной одежды для военных

Директор департамента Херсонской ОГА обвиняется в сговоре с поставщиками и причинении ущерба на 21 млн грн.

Фото: ГБР

Директор Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА предстанет перед судом по обвинению в закупке некачественной одежды для военнослужащих. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование, а обвинительный акт уже передан в суд. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, областная администрация объявила тендер на поставку военной одежды. Из-за сговора чиновника с поставщиками тендер выиграли выбранные им предприниматели, которые поставили несертифицированную и низкокачественную одежду. Товар не соответствовал требованиям Минобороны и только внешне напоминал военную форму.

В результате действий чиновника государству нанесен ущерб на более чем 21 миллион гривен. После разоблачения он был уволен с занимаемой должности. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об обеспечении возмещения нанесенного ущерба.

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