ВККС назначила для 25 судей интервью с психологом в рамках квалификационного оценивания

Продолжительность интервью с психологом составляет до одного часа.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 22 января приняла решение о назначении второго этапа тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей в рамках квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности и квалификационной оценки в связи с наложением дисциплинарного взыскания – интервью психологом в режиме видеоконференции для 25 судей.

Продолжительность интервью – до одного часа.

Сообщения с индивидуальными ссылками для доступа к системе видеоконференцсвязи будут отправлены по месту работы судей и на личные электронные адреса (при наличии в судейском досье).

График проведения интервью с психологом:

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