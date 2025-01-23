ВККС призначила для 25 суддів інтерв’ю з психологом у межах кваліфікаційного оцінювання

Тривалість інтерв’ю з психологом складає до однієї години.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 22 січня ухвалила рішення про призначення другого етапу тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей у межах кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення – інтерв’ю з психологом в режимі відеоконференції для 25 суддів.

Тривалість інтерв’ю – до однієї години.

Повідомлення з індивідуальними посиланнями для доступу до системи відеоконференцзв’язку буде надіслано за місцем роботи суддів та на особисті електронні адреси (за наявності у суддівському досьє).

Графік проведення інтерв’ю з психологом:

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