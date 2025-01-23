Посадовця Херсонської ОДА судитимуть за закупівлю неякісного одягу для військових

Директор департаменту Херсонської ОДА звинувачується у змові з постачальниками та заподіянні збитків на 21 млн грн.

Фото: ДБР

Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА постане перед судом за звинуваченням у закупівлі неякісного одягу для військовослужбовців. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування, а обвинувальний акт вже передано до суду. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, обласна адміністрація оголосила тендер на постачання військового одягу. Через змову посадовця з постачальниками тендер виграли обрані ним підприємці, які поставили несертифікований та низькоякісний одяг. Товар не відповідав вимогам Міноборони і лише зовні нагадував військову форму.

Внаслідок дій посадовця державі завдано збитків на понад 21 мільйон гривень. Після викриття він був звільнений із займаної посади. Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки для державних інтересів (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про забезпечення відшкодування завданих збитків.

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