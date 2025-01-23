Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки голови Вищої ради правосуддя до обрання нового голови ВРП.

Вища рада правосуддя повідомила, що у зв’язку із закінченням строку, на який головою ВРП було обрано Григорія Усика, з 23 січня у повноваження голови виконує заступник голови Дмитро Лук’янов.

У ВРП нагадали, що Григорій Усик був обраний головою Вищої ради правосуддя 23 січня 2023 року 15 голосами.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» голова Вищої ради правосуддя обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки. Відповідно до пункту 3.1. Регламенту Вищої ради правосуддя повноваження голови Ради припиняються у разі закінчення строку, на який його було обрано.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» заступник голови ВРП виконує обов’язки голови ВРП в разі його відсутності, забезпечує підготовку справ до розгляду та здійснює інші повноваження, визначені законом та регламентом Ради.

«Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки до обрання голови ВРП», - додали у ВРП.

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