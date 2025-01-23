Практика судів
  1. Суд інфо

Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки голови Вищої ради правосуддя

10:30, 23 січня 2025
Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки голови Вищої ради правосуддя до обрання нового голови ВРП.
Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки голови Вищої ради правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила, що у зв’язку із закінченням строку, на який головою ВРП було обрано Григорія Усика, з 23 січня у повноваження голови виконує заступник голови Дмитро Лук’янов.  

У ВРП нагадали, що Григорій Усик був обраний головою Вищої ради правосуддя 23 січня 2023 року 15 голосами.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» голова Вищої ради правосуддя обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки. Відповідно до пункту 3.1. Регламенту Вищої ради правосуддя повноваження голови Ради припиняються у разі закінчення строку, на який його було обрано.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» заступник голови ВРП виконує обов’язки голови ВРП в разі його відсутності, забезпечує підготовку справ до розгляду та здійснює інші повноваження, визначені законом та регламентом Ради.

«Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки до обрання голови ВРП», - додали у ВРП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують внести зміни до закону про демографічний реєстр і захист персональних даних, розширивши права БЕБ і органів фінконтролю

Бюро економічної безпеки і органам фінансового контролю пропонують надати доступ до документів, що оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Військовозобов’язаний повинен оформити військово-обліковий документ замість посвідчення про приписку, не чекаючи виклику ТЦК — апеляційний адмінсуд

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, а оновлення даних через Резерв+ ще не свідчить про наявність такого документу – апеляційний суд.

Штрафи за неповагу до суду можуть зрости до 6800 грн, а за неявку до суду – до 12 тисяч грн

У разі неприбуття на виклик слідчого буде загрожувати штраф до 3028 грн, а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду