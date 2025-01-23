В Сухопутних військах ЗСУ відповіли, чи відправляють на фронт одразу після ВЛК

Спершу військовослужбовець проходить підготовку у навчальному центрі щонайменше 1,5 місяця.

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У Сухопутних військах пояснили, чи відправляють людину на фронт відразу після проходження військово-лікарської комісії.

Офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратова зазначила, що одразу після ВЛК новобранців не відправляють в зону бойових дій.

«Ніхто одразу не потрапляє в зону бойових дій на виконання бойових завдань», – зазначила вона в ефірі «Київ FM».

Зокрема, спершу військовослужбовець проходить підготовку у навчальному центрі щонайменше 1,5 місяця. Водночас для тих, хто проходить ще фахову підготовку, час навчання ще більший.

«Не буває, що сьогодні людина тут, а завтра вже десь в зоні активних бойових дій», – наголосила Кіндратова.

Раніше у Міноборони повідомили, що проходження ВЛК обмежено придатними наразі можливе лише за направленням, виданим ТЦК.

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