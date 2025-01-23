Третя хвиля українських добровольців з Польщі долучиться до лав ЗСУ наприкінці лютого

Українці масово вступають до армії через центр у Любліні.

Фото: ukrinform

Наприкінці лютого третя група українських добровольців, які проживають за кордоном, приєднається до лав Збройних Сил України. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, до цієї групи увійдуть також ті громадяни, які не встигли долучитися під час другої хвилі підписання контрактів у рекрутинговому центрі в Любліні 10 січня.

Боднар наголосив, що кількість українців за кордоном, які бажають служити у ЗСУ, продовжує зростати. Дипломат також підкреслив важливість посилення інформаційної кампанії, щоб більше українців дізналися про можливість вступу до армії через рекрутинговий центр у Любліні.

Інформаційна підтримка та розширення доступу до таких ініціатив дозволяють українцям за кордоном активно долучатися до боротьби за незалежність та захист країни.

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