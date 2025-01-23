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F-16, Mirage та ASC 890 – 14 країн допомагають Україні перейти на західні винищувачі

15:01, 23 січня 2025
Коаліція Повітряних сил прискорює передачу літаків.
F-16, Mirage та ASC 890 – 14 країн допомагають Україні перейти на західні винищувачі
Фото: ArmyInform
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У межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні (формат «Рамштайн») створено Коаліцію Повітряних сил, яка допомагає Україні перейти на літаки західного зразка. Ця ініціатива, започаткована в травні 2023 року, є ключовою для модернізації української авіації. Про це повідомили в Міноборони.

До складу коаліції входять 14 країн, серед яких Бельгія, Велика Британія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Франція, Чехія, Швеція. Лідерами виступають Данія, Нідерланди та США. Фінляндія та Греція також розглядають можливість приєднання.

Коаліція не лише забезпечує постачання західних винищувачів, як-от F-16, але й готує українських пілотів, механіків та інженерів до роботи з новою технікою. Мета – інтеграція української авіації у стандарти НАТО та зміцнення обороноздатності Повітряних сил ЗСУ.

Заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Сергій Боєв підкреслив важливість цієї ініціативи: «Наші пілоти демонструють свої навички та ефективність західної авіації в українському небі. Для відбиття російських атак і здобуття переваги в небі ми потребуємо більше літаків. Працюємо з партнерами над цим та очікуємо їх відповідні рішення щодо передачі більшої кількості платформ для досягнення кінцевої мети – сумісності нашої та їхньої авіації».

У 2024 році Україна отримала перші F-16 від Данії та Нідерландів. У 2025 році Франція планує передати винищувачі Mirage, а Швеція – два літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890.

Крім того, Польща та Словаччина передали запчастини до радянських літаків і винищувачі МіГ-29, підтримуючи вже наявний авіапарк.

9 січня 2025 року під час засідання Групи лідерів коаліцій спроможностей були узгоджені дорожні карти для восьми коаліцій, включно з Повітряною. Це дозволить пришвидшити модернізацію української армії та наблизити її до стандартів НАТО.

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ЗСУ Міноборони

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