Работа Реестра нормативно-правовых актов тоже будет возобновлена — Минюст

В настоящее время проводится валидация Реестра в Госспецсвязи, сообщили в Минюсте.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Реестр нормативно-правовых актов, ведение которого обеспечивает Министерство юстиции, пока не восстановлен.

Вместе с тем, как сообщили нашему изданию в Минюсте, его работа будет возобновлена.

В настоящее время продолжаются работы по валидации (проверке) Реестра в Госспецсвязи.

Напомним, весной 2024 года правительство решило наконец передать администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, из рук частной компании («Лиги») государству. Это следует из постановления Кабмина от 29 марта 2024 г. №359 об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно правовых актов, доступа к нему и пользования им.

Этим постановлением Минюста поручили вместе с техническим администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов (ООО «ИАЦ «ЛИГА») перенести информацию с сохранением ее целостности в новый Реестр, администратором которого станет государство.

Автор: Наталя Мамченко

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