Пішов з життя народний депутат І та ІІ скликань Володимир Пилипчук

Володимир Пилипчук очолював Комісію з питань економічної реформи і управління народним господарством, яка розробила перше антимонопольне законодавство України, закони про розвиток конкуренції, антидемпінгове та митне законодавство.

Пішов з життя народний депутата України першого та другого скликань Володимир Пилипчук. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Володимир Мефодійович очолював Комісію з питань економічної реформи і управління народним господарством, яка розробила перше антимонопольне законодавство України, закони про розвиток конкуренції, антидемпінгове та митне законодавство.

За свої заслуги перед Україною він був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів. Як академік, виховав не одне покоління фахівців, які продовжують його справу.

«Світла пам’ять про Володимира Пилипчука назавжди залишиться у серцях його рідних, колег і всіх, хто мав честь знати та працювати з ним», - йдеться у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і знайомим Володимира Мефодійовича.