У Таїланді легалізували одностатеві шлюби — по всій країні одружуються сотні пар

У Таїланді набув чинності закон, що легалізує одностатеві шлюби.

Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. Відповідний закон набув чинності. Про це повідомляє CNN.

У законі шлюб визначається як партнерство двох осіб, а не чоловіка і жінки, як було раніше.

Так, одностатеві пари можуть реєструвати свої шлюби з повними юридичними, фінансовими та медичними правами, а також правами на усиновлення та спадкування.

«Цей закон про рівність шлюбів знаменує собою початок більшого усвідомлення тайським суспільством гендерного розмаїття, і наше прийняття всіх, незалежно від сексуальної орієнтації, раси чи релігії – наше підтвердження того, що кожен має право на рівні права і гідність», - зазначила прем'єр-міністерка Пхетхонтхан Чинават.

За даними організації Bangkok Pride, щонайменше 200 пар зареєструвалися для одруження у торговому центрі Siam Paragon у Бангкоку.

Таїланд став першою державою в Південно-Східній Азії і третьою територією в Азії, де легалізували одностатеві шлюби, після Тайваню й Непалу.

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