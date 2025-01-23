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Завищення цін при закупівлі дронів — викрили двох посадовців Полтавської міської ради

15:55, 23 січня 2025
Слідство виявило штучне завищення ціни товару на 5 млн грн.
Завищення цін при закупівлі дронів — викрили двох посадовців Полтавської міської ради
Фото: esbu.gov.ua
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Двох посадовців Полтавської міської ради викрили на розтраті бюджетних коштів. Про це повідомив офіційний сайт Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що наприкінці грудня 2023 року директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи спільно зі своїм підлеглим закупили майже на 39 млн грн  квадрокоптери для військових частин.

У БЕБ зазначили, що під час аналізу ринку квадрокоптерів та тендерної документації слідство виявило штучне завищення ціни товару на 5 млн грн. 

За результатами проведених слідчих дій трьом посадовцям, а також керівнику фірми-постачальника квадрокоптерів оголошено підозру.

Наразі відносно двох підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Полтава бюро економічної безпеки

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