Завищення цін при закупівлі дронів — викрили двох посадовців Полтавської міської ради

Слідство виявило штучне завищення ціни товару на 5 млн грн.

Фото: esbu.gov.ua

Двох посадовців Полтавської міської ради викрили на розтраті бюджетних коштів. Про це повідомив офіційний сайт Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що наприкінці грудня 2023 року директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи спільно зі своїм підлеглим закупили майже на 39 млн грн квадрокоптери для військових частин.

У БЕБ зазначили, що під час аналізу ринку квадрокоптерів та тендерної документації слідство виявило штучне завищення ціни товару на 5 млн грн.

За результатами проведених слідчих дій трьом посадовцям, а також керівнику фірми-постачальника квадрокоптерів оголошено підозру.

Наразі відносно двох підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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