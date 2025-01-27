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Субсидії на оренду житла для ВПО — тільки за офіційними договорами

16:12, 27 січня 2025
Договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно.
Субсидії на оренду житла для ВПО — тільки за офіційними договорами
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Субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде отримати лише за умови укладення офіційного договору оренди. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено», - сказала Жолнович, цитує «Інтерфакс-Україна».

Вона наголосила, що договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно.

Ринок оренди на сьогодні працює так, щоб оптимізувати податки, вказала Жолнович.

«І для того, щоб допомогти подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При цьому закладаємо податок не для ФОПів, а для фізичних осіб: 19% ПДФО і 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, оскільки для нас важливо, щоб усе відбувалося офіційно», - наголосила міністр.

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Мінсоцполітики ВПО оренда

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