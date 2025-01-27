Чоловік, який побив підлітка, оскаржив штраф та моральну шкоду у 15 тисяч гривень — чим все закінчилося

Чоловік на дитячому майданчику побив підлітка, звинувативши у поширенні чуток про його причетність до ДТП.

Рівненський апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким мешканця Кам’янець-Подільського району визнано винним у заподіянні малолітньому хлопцеві легких тілесних ушкоджень. Відтак обвинувачений має сплатити 850 гривень штрафу та відшкодувати потерпілому 15 000 гривень моральної шкоди й 5 000 гривень витрат на правову допомогу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Апеляційні вимоги сторони захисту ХАС відхилив.

За вироком, увечері 10 серпня 2024 року в с. Міцівці Кам`янець-Подільського району місцевий житель прийшов на дитячий майданчик поспілкуватися з підлітком, який нібито розповсюджував чутки про його причетність до нещодавньої ДТП. Під час розмови чоловік вдарив хлопця кулаком в обличчя, а коли той втратив рівновагу і впав, сів на нього і вдарив ще двічі.

У малолітнього потерпілого медики діагностували тілесні ушкодження – синець повік ока з розповсюдженням на щоку та садна на губі. За ступенем тяжкості вони належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження), покарав його штрафом та стягнув з нього на користь потерпілого моральну шкоду й судові витрати.

Обвинувачений та його захисник не погодилися із сумами стягнених моральних збитків і витрат на правничу допомогу. Уважали, що «характер та глибина душевних страждань» потерпілого, на які вказав суд у вироку, не доведені, а розмір збитків у 15 000 гривень – неспіврозмірний та завищений, до того ж обвинувачений не працює й не має можливості сплатити таку суму.

Колегія суддів визнала неспроможними доводи апеляційної скарги сторони захисту. Зазначила, суд першої інстанції при вирішенні питання про стягнення моральної шкоди правильно зважив на характер, глибину душевних і фізичних страждань потерпілого й характер діяння обвинуваченого.

Зокрема, на те, що потерпілий був малолітнім, а тілесні ушкодження йому заподіяв значно старший за віком чоловік та ще й на очах у інших підлітків. Хлопець пережив страх та тривалі душевні страждання.

«Надання медичних документів на підтвердження погіршення психологічного стану, тяжкості моральних страждань законом не передбачено, такі обставини оцінюються судом, виходячи з сукупності наведених критеріїв, тому апеляційні доводи сторони захисту в цій частині колегія суддів відкидає», – йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 674/1324/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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