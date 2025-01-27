У Фінляндії розпочалася хвиля страйків за підвищення зарплат та покращення умов праці

Працівники профспілок вимагають підвищення зарплат на 10% до 14 лютого.

Фото: galinfo.com.ua

У Фінляндії кілька профспілок оголосили про початок страйків з понеділка, які триватимуть до 14 лютого. Причиною протестів є вимоги працівників щодо підвищення зарплат і поліпшення умов праці. Про це повідомляє Yle.

Перший страйк, ініційований Промисловою профспілкою, охопить близько 50 підприємств технологічної та хімічної промисловості. У страйку візьмуть участь 13 100 працівників на 97 об'єктах, і він триватиме шість днів. Профспілка вимагає підвищення зарплат на 10% протягом двох років, але роботодавці відкидають ці вимоги, вважаючи їх нереалістичними.

До протестів долучилися ще сім профспілок, серед яких Профспілка працівників автомобільного та транспортного сектора (AKT) і Профспілка працівників сфери послуг (PAM). Крім того, страйки плануються на лісопромислових підприємствах UPM Kymmene та UPM Plywood, де протестуватимуть 13 500 працівників.

Окремо Профспілка працівників транспорту (AKT) оголосила тижневий страйк у портах, де будуть заблоковані поставки 19 компаній. Профспілка електроенергетики (Sähköliitto) також оголосила страйк, що стосується технічного обслуговування на суднобудівному заводі Meyer в Турку.

Страйки торкнуться понад ста об'єктів, зокрема великих компаній, таких як UPM, Metso, Nokia, Orion, ABB, Kone та інших. Якщо між роботодавцями та профспілками не буде досягнуто згоди, страйки продовжаться до 14 лютого.

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