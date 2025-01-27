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В Финляндии началась волна забастовок за повышение зарплат и улучшение условий труда

19:12, 27 января 2025
Работники профсоюзов требуют повышения зарплат на 10% до 14 февраля.
В Финляндии началась волна забастовок за повышение зарплат и улучшение условий труда
Фото: galinfo.com.ua
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В Финляндии несколько профсоюзов объявили о начале забастовок с понедельника, которые продлятся до 14 февраля. Причиной протестов являются требования работников по повышению зарплат и улучшению условий труда. Об этом сообщает Yle.

Первая забастовка, инициированная Промышленным профсоюзом, охватит около 50 предприятий технологической и химической промышленности. В забастовке примут участие 13 100 работников на 97 объектах, и она продлится шесть дней. Профсоюз требует повышения зарплат на 10% в течение двух лет, но работодатели отвергают эти требования, считая их нереалистичными.

К протестам присоединились еще семь профсоюзов, среди которых Профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора (AKT) и Профсоюз работников сферы услуг (PAM). Кроме того, забастовки планируются на лесопромышленных предприятиях UPM Kymmene и UPM Plywood, где будут протестовать 13 500 работников.

Отдельно Профсоюз работников транспорта (AKT) объявил недельную забастовку в портах, где будут заблокированы поставки 19 компаний. Профсоюз электроэнергетики (Sähköliitto) также объявил забастовку, касающуюся технического обслуживания на судостроительном заводе Meyer в Турку.

Забастовки коснутся более ста объектов, в том числе крупных компаний, таких как UPM, Metso, Nokia, Orion, ABB, Kone и других. Если между работодателями и профсоюзами не будет достигнуто соглашение, забастовки продлятся до 14 февраля.

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Финляндия

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